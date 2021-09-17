"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدني في الرؤية على جازان

تشمل عدة محافظات تستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة "محافظات صبيا، وأبو عريش، وضمد ـ وأحد المسارحة ـ و الداير بني مالك، والحرث، والطوال، والريث، وصامطة، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 02:34 PM

تشمل عدة محافظات تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية وتدني في الرؤية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي لتدني في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة "محافظات صبيا، وأبو عريش، وضمد ـ وأحد المسارحة ـ و الداير بني مالك، والحرث، والطوال، والريث، وصامطة، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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