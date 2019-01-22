مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 8399.40 نقطة

بتداولات تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال لأكثر من 114 مليونًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضًا 2.64 نقطة ليقفل عند مستوى 8399.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "اللجين، أنابيب السعودية، سيسكو، انابيب، والجماعي" الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "الكابلات، بدجت السعودية، الكيميائية، زين السعودية، رعاية"، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.13% .

فيما كانت أسهم شركات "زين السعودية، دار الأركان، اللجين، كيان السعودية، والإنماء"، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات "الراجحي، سابك، اللجين، زين السعودية، والإنماء" هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 34.21 نقطة ليقفل عند مستوى 2810.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 41 ألف سهم تقاسمتها 164 صفقة.