"الندوة العالمية" تثمّن قرار المملكة بتنظيم الحج هذا العام

"الوهيبي" يؤكد أنه يتماشى مع الظروف الحالية

عبّر الأمين العام للندوة العالمية د. صالح الوهيبي عن تأييده لقرار المملكة من إجراءات وقائية لحج هذا العام 1441هـ، مشيراً إلى أنه يتواءم مع الظروف الحالية والمخاطر التي يعيشها العالم من جراء جائحة كورونا.

وأكد "الوهيبي" أن القرار نابع من الشعور بالمسؤولية عن أرواح حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن تنتجها التجمعات.

وقال: هذا القرار ما هو إلا حلقة في سلسلة من القرارات الحكيمة التي أصدرتها المملكة في إدارتها لهذه الفترة الحرجة والأزمة الكبيرة التي أضرت بالعالم أجمع.

ودعا "الوهيبي" لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولكل الأجهزة والقطاعات الصحية والحكومية والأهلية كل التي تصدت لهذه الجائحة.