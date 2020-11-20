تفاعلاً مع "سبق".. "صحة الطائف" توضح معايير افتتاح العيادات الاستشارية

بعد مطالبة أهالي "السديرة" بزيادة أعدادها

أوضحت "صحة الطائف"، بشأن مطالب مركز السديرة بجنوب الطائف بزيادة العيادات الاستشارية بمركز الرعاية الصحية الأولية، أنه تم رفع عدد من التوصيات؛ وذلك تعقيبًا على ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي "سديرة الطائف" يطالبون بزيادة العيادات الاستشارية بمركز الرعاية الصحية".

وقال متحدث "صحة الطائف" سراج الحميدان: "إشارة إلى ما تم نشره بصحيفة سبق بتاريخ 17-نوفمبر 2020 حيال مطالبة أهالي سديرة بزيادة العيادات الاستشارية بمركز الرعاية الصحية الأولية، نفيدكم بأنه سبق أن تم استقبال طلب الأهالي، ودراسته، ورفع التوصيات حيال ذلك".

وأضاف: "فيما يخص افتتاح العيادات الاستشارية هناك معايير وزارية؛ يجب أن تتحقق بكل مركز؛ ليتم افتتاحها، هي أن يكون المركز داخل المدن الرئيسية أو قريبًا منها (سديرة يبعد عن المدينة 57 كم تقريبًا)، ويُفضل أن يكون من المباني الحكومية القائمة والحديثة (سديرة مركز مستأجر)".

وبيّن "الحميدان" أنه أيضًا يجب أن يكون عدد السكان بمنطقة المركز أكثر من 10 آلاف، في حين أن عدد السكان بسديرة 5062 نسمة. وكذلك يجب أن يكون المركز الاستشاري يتبع له مجموعة من المراكز الصحية؛ لتكون الخدمة مقدمة لأكبر شريحة، ويتم ربطها بنظام الإحالة.

وأضاف "الحميدان": "نود الإشارة إلى أنه تم إدراج المركز بالمرحلة الحالية لإحلال عيادة الأسنان، وفي انتظار الدعم. علمًا بأن أقرب مركز صحي به عيادة أسنان والخدمات المساندة الأخرى مركز صحي الخرايق (5 كم)، ومركز صحي كلاخ، ومركز دوام ممتد، ويبعد (8 كم)".

وكان عدد كبير من سكان مركز السديرة بجنوب الطائف قد طالبوا بزيادة عيادات التخصصات الطبية في مركز الرعاية الصحية الأولية في مركزهم الصحي، منها قسم للأشعة، وتطوير قسم المختبر؛ إذ المبنى حديث، وبه ثلاثة أدوار، وفي حاجة ماسة لإضافة العديد من التخصصات الطبية.

وقال أحد مراجعي مركز صحي السديرة، المواطن سالم الوذيناني، لـ"سبق" في حينه: إنه منذ عام تم نقل المركز الصحي من المبنى القديم إلى المبنى الجديد الذي يتكون من ثلاثة أدوار من الطراز الحديث، لكنه يفتقر للعديد من العيادات الاستشارية التخصصية، وقسم للأشعة، وتطوير قسم المختبر.