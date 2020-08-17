"العنزي" ينال الدكتوراه في علم الاجتماع من الجامعة الأردنية

حصل الأخصائي أول بصحة منطقة الحدود الشمالية، عيد بن ندا العنزي، على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع "تخصص تنمية صحية" من الجامعة الأردنية.

ويعتبر "العنزي" من الكوادر الإدارية المؤهلة، وسبق أن عين مديراً للقطاع الصحي بمحافظة رفحاء.

ويعمل حالياً مستشاراً للمدير العام للشؤون الفنية بصحة الحدود الشمالية، واستضيف سابقاً في لقاء الخميس للناجحين للحديث عن مسيرته العلمية وقصة نجاحه وكفاحه.

"سبق" تبارك للدكتور "العنزي" حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.