صفقة تبادلية: العمري اتفاقي.. والصيعري وحداوي

أجرت إدارتا ناديَي الاتفاق والوحدة صفقة تبادلية، تقضي بموجبها بانتقال اللاعب صالح العمري لنادي الاتفاق، وانتقال اللاعب محمد الصيعري لنادي الوحدة.

هذا، وأعلنت إدارة الاتفاق توقيعها عقدًا مع اللاعب صالح العمري لتمثيل الفريق لثلاث سنوات مقبلة.

فيما وقّعت إدارة نادي الوحدة مع اللاعب محمد الصيعري عقدًا لمدة أربع سنوات مقبلة.