العميد د."المويشير" مديرًا لشرطة القريات

صدر قرار مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بتعيين العميد مظلي دكتور تركي بن عبد الرحمن المويشير، مديرًا لشرطة محافظة القريات.

وتدرّج العميد "المويشير" في العديد من المناصب القيادية في شرطة منطقة الجوف؛ منها: مساعد مدير شرطة منطقة الجوف للتخطيط والتطوير، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وعبّر العميد د.تركي المويشير، عن شكره لمدير الأمن العام على هذه الثقة التي ستكون حافزًا له -بمشيئة الله- على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن والمواطن.