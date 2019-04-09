الطيران المدني يحوّل المطارات في المملكة إلى ذكية

تبلغ 27 مطارًا في الوقت الحالي

أكد مدير عام نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس طلال الشافعي، أن الإدارة في قطاع المطارات بالهيئة تسعى إلى توفير نظم المعلومات الجغرافية في كافة المطارات السعودية التي تبلغ 27 مطارًا في الوقت الحالي؛ تحقيقًا لرؤية 2030. كما تسعى إلى التحول لمفهوم المطارات الذكية من خلال هذه النظم.

وأوضح الشافعي خلال مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في الملتقى الثالث عشر لنظم المعلومات الجغرافية والمعرض المصاحب، والذي يقام في فندق الشيراتون بمدينة الدمام؛ أن الهدف من ذلك توفير المعلومات الدقيقة والحديثة لمتخذ القرار، وكذلك المسافر؛ من خلال خدمات وتطبيقات الهواتف، إضافة إلى تحقيق أجواء آمنة وفق أدقّ معايير السلامة العالمية وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة، وبالإضافة أيضاً إلى توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار مدير عام نظم المعلومات الجغرافية في الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن قطاع المطارات يسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الناقلات الجوية لمطارات المملكة وتحقيق الاستثمار التجاري الأمثل لمرافق تلك المطارات، في إطار هدف الهيئة المتمثل في تحقيق التمويل الذاتي.