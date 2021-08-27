إعادة تأهيل أطفال مجندين ورعاية طبية.. جهود "سلمان للإغاثة" تتواصل باليمن

من مأرب ومخيم وعلان إلى عبس والغرزة.. آلاف المستفيدين بالخدمات المتنوعة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية في المرحلة الثالثة عشرة خلال المدة من 14 حتى 20 أغسطس 2021م.

وقُدمت 6 جلسات فردية و6 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و6 جلسات فردية و6 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، و17 نشاطًا في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نُفذ 33 نشاطًا في مجال التأهيل الرياضي، و26 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، كما نظمت رحلة ترفيهية لزيارة عرش بلقيس، وفي مجال التمكين المهني والاقتصادي لأولياء أمور الأطفال درب 8 أشخاص لصيانة الجوالات، و13 متدربة للخياطة والتطريز.

فيما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ211 مستفيدًا خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع قسم الطوارئ 60 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 49 شخصًا، فيما راجع شخصان قسم التوعية والتثقيف، و9 مستفيدين راجعوا عيادة الصحة الإنجابية، و5 أفراد راجعوا قسم التضميد والجراحة، وقدمت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية خدماتها لـ30 مستفيدًا، وقدم قسم علاج الأمراض الجلدية والفطرية خدماته لـ18 مريضًا، كما صُرفت الأدوية لـ171 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 51 مريضًا، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ439 مستفيدًا، خلال الفترة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع قسم الطوارئ 76 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 234 شخصًا، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف شخصان، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 14 مريضًا، وقسم التضميد والجراحة 11 مستفيدًا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 9 مستفيدين، وقسم علاج الأمراض الجلدية والفطريات 12 مستفيدًا. كما صُرفت الأدوية لـ356 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 198 مريضًا، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

إلى ذلك قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الغرزة بمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ418 مستفيدًا خلال المدة من 5 حتى 11 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 206 مراجعين، و54 شخصًا راجعوا عيادة الطوارئ، فيما راجع شخصان عيادة التوعية والتثقيف، و19 حالة راجعت عيادة الصحة الإنجابية، و7 مستفيدين راجعوا قسم التضميد والجراحة، وراجع 6 أفراد عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطرية، فيما راجع 4 مستفيدين عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية.

كما صرفت الأدوية لـ296 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 82 مريضًا، ونُفذ نشاطان للتخلص من النفايات؛ حيث يأتي ذلك امتدادًا للمشاريع النوعية التي تنفذها المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

