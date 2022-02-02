"العريبي" إلى رئيس رقباء بالحرث‎‎

قَلّد مدير شرطة محافظة الحرث، الرائد محمد دغريري، رئيس رقباء علي محمد عبدالله عريبي، رتبته الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور موافقة مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام.

وعبّر "العريبي" عن فخره بهذه الثقة؛ سائلًا الله -عز وجل- التوفيق والنجاح.