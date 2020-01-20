مكة والمدينة في دائرة تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية

تُصحب برياح نشطة تبدأ الساعة العاشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من حالة أتربة مُثارة تُصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل في مكة المكرّمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ، فيما تشمل في المدينة المنوّرة بدر وينبع.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة مكة المكرمة المدينة المنورة

1

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441 08:33 AM

تُصحب برياح نشطة تبدأ الساعة العاشرة وتتواصل حتى الثامنة مساءً

مكة والمدينة في دائرة تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 961

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهيْن لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة من حالة أتربة مُثارة تُصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى الثامنة مساءً، وتشمل في مكة المكرّمة: القنفذة والليث وجدة ورابغ، فيما تشمل في المدينة المنوّرة بدر وينبع.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة مكة المكرمة المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020