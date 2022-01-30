شرطة المدينة المنورة تقبض على 4 أشخاص سلبوا أحد المارة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود، لقيامهم باستيقاف أحد المارة وسلبه
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود، لقيامهم باستيقاف أحد المارة وسلبه
وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.