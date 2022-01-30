شرطة المدينة المنورة تقبض على 4 أشخاص سلبوا أحد المارة

مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص من الجنسية اليمنية، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود، لقيامهم باستيقاف أحد المارة وسلبه

وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.