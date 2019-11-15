تعرَّف على مواعيد مباريات المنتخب السعودي في "خليجي 24"

أصدرت اللجنة المنظمة لكأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" جدول مباريات البطولة المقرر إقامتها في الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر.

وجاءت مباريات المنتخب السعودي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات (البحرين، الكويت وعُمان) على النحو الآتي:

الأربعاء 27 نوفمبر: السعودية - الكويت الساعة الثامنة مساء.

السبت 30 نوفمبر: السعودية - البحرين الساعة الثامنة مساء.

الاثنين 2 ديسمبر: السعودية - عُمان الساعة الثامنة مساء.