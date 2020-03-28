رقم محزن في إيطاليا: "كورونا" يحصد أكثر من 10 آلاف شخص

عدد الضحايا ارتفع 889 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية

مع حلول مساء السبت أدرك الإيطاليون أنهم فقدوا أكثر من 10 آلاف من أبناء وطنهم وأحبائهم في معركة شرسة ضد فيروس كورونا العنيد.

وقالت "سكاي نيوز" نقلاً عن "رويترز" عن مسؤول: إن عدد حالات الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي كورونا ارتفع 889 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف بأن الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد من جراء "كوفيد-19" أصبحت 10023.

وأضافت بأن البلاد سجَّلت أيضًا بالمجموع 92 ألفًا و472 إصابة، بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8.3 في المئة الخميس، و+7.4 في المئة الجمعة، و+6.9 في المئة السبت.

وبيَّنت أنه يوم أمس الجمعة سجَّلت إيطاليا 969 حالة وفاة، وهي أسوأ حصيلة وفيات يومية في العالم.

وتعد لومبارديا المنطقة الأكثر تضررًا بتسجيلها أكثر من نصف وفيات البلاد، تليها إميليا (رومانيا).