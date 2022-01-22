"الشهري": دروسٌ تزامنية للطلاب بالفصل وزملائهم المتغيبين لأعذار صحية معتمدة

متحدثة وزارة التعليم تدعو أولياء الأمور إلى الحضور برفقة أبنائهم في المرحلة المقبلة

أكدت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام "ابتسام الشهري"، أن التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، مستمر بالتزامن مع انطلاق التعليم الحضوري غدًا في المدارس، من خلال المنصات التعليمية وكذلك قنوات البث الفضائي.

وقالت "الشهري" في لقاء مع برنامج "mbc في أسبوع"، اليوم: يستمر التعليم الإلكتروني من خلال منصة "مدرستي"، بالتزامن مع العودة الحضورية للمدارس غدًا لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك بتقديم دروس تزامنية وغير تزامنية موجهة للطلاب والطالبات ذوي الأعذار الصحية، معتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" ولم يتمكنوا من الحضور للمدرسة.

وأضافت أن المعلمين والمعلمات سيقومون بإطلاق دروس تزامنية للطلاب الموجودين بالفصل وزملائهم المتغيبين لأعذار صحية.

وأردفت "الشهري": نتطلع من أولياء الأمور في المرحلة القادمة، إلى طمأنة أبنائهم والحضور برفقتهم غدًا لمشاركة هذه اللحظات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت متحدثة التعليم أن وزارة التعليم بدأت في تنفيذ خطة العودة بإعداد 22 برنامجًا ونشاطًا لتهيئة الطلاب وأولياء الأمور للعودة الآمنة.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم ستطبق النماذج التشغيلية المرنة للعودة الحضورية للمدارس غدًا الأحد، من خلال ثلاثة نماذج: (منخفض، ومتوسط، وعالٍ)، والتي سيتم فيها تطبيق البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، بما يحقق العودة الآمنة للطلاب والطالبات".

وأكدت الوزارة أن 97% من المدارس الابتدائية ورياض الأطفال تقع في نطاق النموذجين المنخفض والمتوسط، ومدارس التعليم الأهلي والأجنبي والعالمي؛ ستعود كما كانت قبل الجائحة.

وذكرت أن جميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية سيؤدون اختباراتهم للمواد الأساسية حضوريًّا للفصل الدراسي الثاني.