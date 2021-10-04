مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11466 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال لـ198 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 13.66 نقطة ليقفل عند مستوى 11466.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وصدق، وسابك للمغذيات الزراعية، ومسك، وعطاء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت نجران، والعربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، ومعادن، وسلامة، وبترو رابغ الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.07% و 4.25%.

وكانت أسهم شركات كيان السعودية، وأرامكو السعودية، سيرا، والإنماء، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والعربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وأرامكو السعودية، وسابك، والاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 39.15 نقطة ليقفل عند مستوى 23647.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1446 صفقة.