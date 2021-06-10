لجنة الكفاءة المالية تعلن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل .. لأندية دوري المحترفين

حددت يوم 21 أغسطس 2021م كآخر موعد للوفاء بها

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، اليوم الخميس، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021م ، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 627,003,053 ريال ، وذلك على النحو التالي:



نادي الاتحاد: 140,304,083 مليون ريال



نادي النصر: 135,907,339 مليون ريال



نادي الأهلي: 124,383,600 مليون ريال



نادي الشباب: 68,478,291 مليون ريال



نادي الوحدة: 54,916,603 مليون ريال



نادي الهلال: 24,832,951 مليون ريال



نادي العين: 19,275,107 مليون ريال



نادي الباطن: 19,127,139 مليون ريال



نادي الاتفاق: 18,589,720 مليون ريال



نادي الرائد: 10,946,020 مليون ريال



نادي التعاون: 8,301,159 مليون ريال



نادي القادسية: 1,776,041 مليون ريال



نادي ضمك: 165,000 ألف ريال



فيما لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 إبريل 2021م على أندية الفيصلي والفتح وأبها، وشملت هذه الالتزامات التي أعلنتها اللجنة عددًا من البنود الخاصة بذلك، وهي: (ذمم دائنة "لاعبين" - ذمم دائنة "أندية رياضية" - ذمم دائنة "موظفين ومدربين" - رواتب لاعبين - رواتب موظفين ومدربين - ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بكل الأنشطة في أندية دوري المحترفين، شريطة عدم جدولة أي رواتب، هذا وسيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 21 أغسطس2021م.