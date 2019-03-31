الرئيس التونسي يقترح شعار "العزم والتضامن" شعاراً للقمة العربية

قال: لا خيار للدول العربية غير التآزر وتعزيز الثقة والتعاون بينها

اقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن تنعقد القمة العربية في دورتها الـ30 تحت شعار "قمة العزم والتضامن".

وقال في الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة الـ30 التي تنتظم الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية: "علينا العمل على استعادة زمام المبادرة في معالجة أوضاعنا بأيدينا"، وهو ما يستدعي على حد تعبيره "في المقام الأول، تجاوز الخلافات، وتنقية الأجواء العربية، وتمتين أواصر التضامن الفعلي بيننا".

وأضاف، وفق ما نقلته وكالة "تونس إفريقيا": إن التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، أكبر من أن نتصدّى لها فرادى، قائلاً: إن "لا خيار للدول العربية غير التآزر وتعزيز الثقة والتعاون بينها".

ودعا رئيس الجمهورية إلى "وقفة متأنية وحازمة لتحديد أسباب الوهن ومواطن الخلل في عملنا العربي المشترك، بما يُمكّننا من توحيد رؤانا وبلورة تقييم جماعي للمخاطر والتحديات، وإعادة ترتيب الأولويات على قاعدة الأهمّ قبل المهم".

وشدد على أن البُعد العربي يمثل أهم الثوابت الأساسية في سياسة تونس الخارجية، التي حرصت على تعزيزه في علاقاتها وتحركاتها على مختلف الأصعدة.

وعبر القائد "السبسي" عن الثقة بأنّ تحسين أوضاع الأمة والارتقاء بها إلى المكانة التي هي بها جديرة، يظل ممكناً مهما استعصت الأزمات وتعقّدت الأوضاع.

فالوطن العربي، على حد قوله، لا تَعوزه آليات العمل المشترك، ولا الموارد البشرية والمادية، ولا عناصر الوحدة والتكامل، غير أنه ظل رهين أوضاع دقيقة وقضايا لم تجد بعدُ طريقها نحو التسوية، بل ما فتئت تتفاقم لتُثقل كاهل البلدان وتستنزف مقدّرات الشعوب سياسياً وأمنياً وإنسانياً وتنموياً.

وشدد على أنه من غير المقبول أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، وأن تستمرّ المنطقة العربية في صدارة مؤشرات بؤر التوتر واللاجئين والمآسي الإنسانية والإرهاب وتعطّل التنمية، وأن تُدار قضايانا العربية، المرتبطة مباشرة بالأمن القومي، خارج أُطُر العمل العربي المشترك.