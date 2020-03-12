في خطوة احترازية للوقاية من كورونا.. "صحة مكة" تعلق الزيارة للمنومين

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة إجراءً احترازياً بتعليق زيارة المنومين بالمستشفيات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها على تويتر: "لأن صحتكم تهمنا وللحد من انتشار العدوى نبلغكم بتعليق الزيارة احترازياً للمرضى المنومين بمستشفيات صحة مكة، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان عليهم ونشكر لكم تفهمكم".
وأوضحت أن تعليق الزيارة للمرضى المنومين يشمل المنشآت الصحية الحكومية والقطاع الخاص والخيري.
عبدالله البرقاوي الطائف هادي العصيمي مكة المكرمة صحة مكة فيروس كورونا الجديد
نفذت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة إجراءً احترازياً بتعليق زيارة المنومين بالمستشفيات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقالت عبر حسابها على تويتر: "لأن صحتكم تهمنا وللحد من انتشار العدوى نبلغكم بتعليق الزيارة احترازياً للمرضى المنومين بمستشفيات صحة مكة، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي للاطمئنان عليهم ونشكر لكم تفهمكم".
وأوضحت أن تعليق الزيارة للمرضى المنومين يشمل المنشآت الصحية الحكومية والقطاع الخاص والخيري.