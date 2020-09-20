جدة.. جولات أمنية على الواجهة البحرية والكورنيش لتطبيق الإجراءات الاحترازية

تحرير مخالفات لغير الملتزمين بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي والتجمعات

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية بالواجهة البحرية وممشى الكورنيش بمحافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في المواقع السياحية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة أن الحملات الأمنية متواصلة على مدار الساعة لمنع مخالفات عدم لبس الكمام والتباعد الجسدي.

وحرر رجال الأمن مخالفات بحق أشخاص لم يلتزموا بلبس الكمامة.