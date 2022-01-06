السياحة السعودية تجذب أنظار العالم خلال الشتاء بفعاليات نوعية

المهرجانات والأحداث العالمية المهمة لا زالت تتوالى.. والقادم واعد

تشهد العاصمة الرياض هذه الأيام نشاطًا كبيرًا منذ انطلاق "موسم الرياض" بفعالياته المختلفة التي تزيد على 7500 فعالية محلية وعالمية متنوعة، كما أسهمت "روح السعودية" في تحويل أنظار الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.



وتتميز الرياض، في الآونة الأخيرة، بتنوع فعالياتها وأنشطتها وتجاربها المختلفة؛ مما جعلها وجهة سياحية رائدة على مستوى المنطقة، وأصبح باستطاعة الزوار والسياح من الداخل والخارج ترتيب أجندتهم السياحية، والاختيار بين ما يناسبهم من فعاليات عالمية مبهرة، من خلال "تقويم السعودية للفعاليات والمواسم" الذي أطلقته "روح السعودية"، والذي يعرض جميع الأنشطة الممتدة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022.



وفضلاً عما شهدته الرياض من فعاليات نوعية خلال الفترة الماضية، لا زالت العاصمة تنتظر العديد من الفعاليات العالمية المميزة التي من المتوقع أن تجذب ملايين الزوار من الداخل والخليج ومختلف أنحاء العالم، فما زالت الشهور المقبلة تحمل زخمًا جديدًا من الأنشطة في موسم الشتاء.



وخلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2022 يقام مهرجان السيارات السعودي الدولي "أوتوفيل"، ويعد مهرجاناً عالمياً والأول في الشرق الأوسط ويتضمن سباقات السيارات؛ حيث يقام على مساحة 1,7 مليون متر مربع وتشارك فيه أكثر من 100 علامة تجارية مرموقة عالمياً في صناعة المحركات.



وسيتيح للجمهور من عشاق وهواة السيارات فرصة المشاركة والتفاعل عبر العديد من العروض، وتجارب القيادة، واختبارات السرعة المميزة، وسيصاحب ذلك عدد من الحفلات الغنائية لكوكبةٍ من الفنانين العرب والعالميين.



وفي 9 إلى 29 يناير المقبل ستشهد الرياض المهرجان السعودي للتصميم، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي سيحول الرياض إلى مركز للحوار الإبداعي، من خلال التركيز على القوة التحويلية للتصميم، وسيجمع المُهتمّين للاحتفال وإعادة تصور المستقبل، والتواصل لخلق مساحة خاصّة بالمملكة لتكون جزءًا من الثقافة العالمية والخريطة الإبداعية.



وستستضيف الدرعية جولتي فورمولا إي 2022 الأولى والثانية، للسيارات الكهربائية التي تتضمن 12 سباقًا في 12 مدينة بأربع قارات، في الفترة بين 28 و29 يناير 2022، أما عشاق الفروسية فهم على موعد مع كأس السعودية خلال الفترة بين 25 و26 فبراير، وهي النسخة الثالثة من البطولة والتي تبلغ جائزة الشوط الرئيسي فيها 20 مليون دولار، كما ارتفعت الجوائز الإجمالية في البطولة من 33.1 مليون دولار إلى 35.1 مليون دولار.



وهذه الأيام تجتذب واجهة الرياض العديد من عشاق التسوق والتميز، من خلال معرض "نقوة" ذي الفكرة المبتكرة، الذي ينتقي أفضل الموجود في عالم الموضة، الفن، المجوهرات، الديكور، الحرف، التكنولوجيا، السيارات، المطاعم والمقاهي.



ويحظى المعرض، الذي له نصيب من اسمه، بإقبال كبير من جمهور موسم الرياض، الذي ينتقي من بين محتوياته المتنوعة ما يلبي تطلعاته ويحقق أهدافه.



ووسط هذا الزخم الكبير الذي تشهده الرياض ومناطق المملكة الأخرى هذا الشتاء، أتاحت "روح السعودية" فرصة الاطلاع على كافة الأنشطة والفعاليات والعروض والاختيار بينها، من خلال موقع تقويم الفعاليات والمواسم "https://calendar.visitsaudi.com/" الذي أطلقته في سبتمبر الماضي، لتعرض من خلاله كافة الأنشطة السياحية والترفيهية والفعاليات والمواسم المقرر إقامتها خلال شتاء السعودية 2021/ 2022، وتشمل الفترة من أكتوبر الماضي وحتى شهر مارس القادم 2022م؛ حيث تفتح المملكة ذراعيها لاستقبال السياح من الداخل والخليج والعالم من خلال عدد هائل من الفعاليات النوعيّة والعالميّة التي تقام لأول مرة في المنطقة؛ مما يتيح للجميع حرية الاختيار بين الفرص غير المسبوقة للاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به المملكة من وجهات سياحيّة وفعاليات ترفيهية متميّزة ومتنوعة وذات طابع عالمي، تقام كلها بالسعودية، لتلبية تطلعات العوائل والأفراد من مختلف الشرائح العمرية من مواطنين ومقيمين وسياح، مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والتأكد من التزام الجميع بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن تجربة سياحيّة وترفيهيّة آمنة وممتعة، وسط ترحيب شعبي بالسياح والزوار، ولسان حالهم يقول للجميع "حياكم بالسعودية".