"سنار" يطلق خدمات الطب الاتصالي لـ 23 عيادة إلكترونية عن بعد

يسعى لتوفير خدماته للمشمولين بالتأمين الطبي في المملكة من الاستشارات قريباً

أطلقت شركة سنار للطب الاتصالي والرعاية عن بعد عياداتها الإلكترونية عبر "تطبيق سنار"، حيث يقدم خدمات الطب الاتصالي لنحو 23 عيادة إلكترونية عن بعد، منها عيادة طب الأسرة وعيادة الأطفال وعيادة النسائية وعيادة الجلدية وعيادةالعظام وعيادة العيون وعيادة الطب النفسي وعيادة الباطنة.

ويركّز التطبيق في الآونة الراهنة على تقديم الاستشارات الطبية عن بعد بواسطة الفيديو، وتلقي أرقى الخدمات الصحية دون الخروج من البيت.

ويسعى التطبيق للربط بين الأطباء والمرضى، وبين الأطباء وطالبي الرعاية الصحية المنزلية، من خلال تزويدهم بالاستشارات والآراء الطبية ومتابعتهم عبر الفيديو بمجرّد التسجيل فيه، وذلك وفق المواعيد التي يحددها مستخدمو التطبيق بدقة، بما يتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، تحقيقاً لراحتهم.

و"تطبيق سنار" منصة إلكترونية سعودية رائدة لتقديم الخدمات الصحية بأفضل جودة وأسهل طريقة ممكنة، من خلال المزج بين الطرق التقليدية والإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة حالياً جرّاء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، وتزامناً مع مساعي وزارة الصحةفي المملكة لتعزيز الجهود الرامية للوقاية من عدوى هذا الوباء، ومنعاً لتفشيه في مختلف أوساط المجتمع، بمن فيهم الأطباءوالكوادر الصحية، الذين يواجهون الوباء في الصفوف الأولى، وإسهاماً في دعم عملهم عن بعد.

يوفر التطبيق خيارات متنوعة من الخدمات الصحية للمستخدمين، عبر"الزيارة المنزلية"، و"استشارة الفيديو"، حيث يُمكِّن المستخدمين من البحث بكل سهولة عن الأطباء المرخصين من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وشرح الحالة المرضية لهم، بغرض الحصول على الفحص الطبي واستصدار الوصفات الطبية إلكترونياً، مع طرق دفع آمنة.

ورفع أيوب بن عبدالله اليوسف مدير التطبيق أسمى آيات الشكر والامتنان لوزارة الصحة لتوفيرها البنية التحتية الضرورية للقطاع الصحي في المملكة، مثمناً ما اتخذته من تدابير وإجراءات احترازية ووقائية منذ بداية جائحة كورونا للحفاظ على صحة أفراد المجتمع كافة وحمايتهم وتأمين سلامتهم.

وأوضح أن "تطبيق سنار" يهدف إلى تسهيل الوصول للمختصين في جميع أنحاء المملكة عن طريق الاستشارات الإلكترونية أو الزيارات المنزلية، وتوفير الخدمات الصحية لتكون بمتناول اليد وبأفضل جودة وأسهل طريقة ممكنة طوال ساعات الأسبوع، وبحسب الموعد الذي يحدده المرضى والمحتاجون للرعاية الصحية المنزلية، بما يحقق راحتهم، وصولاً إلى رفع مستوى جودة الحياة وضمان رضى المستخدمين.

ولفت إلى أن التطبيق يمارس نشاطه في أرجاء المملكة كافة، ويتعاقد معنخبة من الأطباء المعتمدين لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى تعاقده مع مراكز الرعاية الطبية المنزلية المرخصة من جانب وزارة الصحة، ويجمع حالياً 23 عيادة إلكترونية بمختلف التخصصات الطبية في منصة واحدة عن بعد، كعيادة طب الأسرة وعيادة الأطفال والعيادة النسائية والعيادة الجلدية وعيادة الطب النفسي وعيادة طب الأسنان وغيرها، مؤكّداً الحرص على توفير خدمات التطبيق للمشمولين بالتأمين الطبي في المملكة من الاستشارات حتى استصدار الوصفات الطبية قريباً.

يتوفر التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وفي موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، ويمكن تحميله والتسجيل فيه للحصول على الخدمات الصحية المطلوبة لجميع أفراد الأسرة، شاملة الزيارات المنزلية، والرعاية التمريضية، والعلاج الطبيعي، والخدمات المخبرية.

رابطالموقع https://www.sanar.sa