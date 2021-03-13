تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أتربة مثارة على منطقة نجران.. حتى الـ(7) مساءً

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً متقدماً من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وشرورة، ويدمة، وثار، وحبونا.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.