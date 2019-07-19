نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وبدر الجنوب"، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
الحالة تشمل "شرورة ويدمة وثار" وتستمر لـ 8 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وبدر الجنوب"، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.