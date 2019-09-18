"البنيان": احترافية "أرامكو" أكدت موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة

قدّم الشكر للقيادة على الدعم اللامحدود لصناعة البتروكيماويات بالسعودية

أعرب رئيس مجلس إدارة لجنة مصنعي البتروكيماويات نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان، عن سعادته بالبشرى التي نقلها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين للمواطنين والمواطنات ولدول العالم أجمع بعودة إمدادات النفط إلى السوق لما كانت عليه قبل الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو السعودية" في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

ورفع "البنيان" الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على القيادة الحكيمة للوطن الغالي، والتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، والدعم غير المحدود للقطاعات العامة والصناعية والخاصة كافة، وتحديداً صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

وقدم الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، على موقفه الداعم للصناعات البتروكيماوية لتقليل وتحجيم تأثير انخفاض إمدادات اللقيم والعمل على عودتها إلى مستواها الطبيعي بنهاية شهر سبتمبر الحالي، بالإضافة إلى التميز والتفوق في إدارة الأزمة، وسرعة استجابة جميع الجهات الحكومية وتكامل أدوارها.

وأكد "البنيان" أن احترافية تعامل شركة "أرامكو السعودية"، وكفاءة نظام الطوارئ، والجهود المتصلة من فريق العمل، ساعدت في تجاوز هذه الأزمة، والتأكيد على موثوقية المملكة كمزود عالمي للطاقة، وعامل رئيس في استقرار السوق العالمية.