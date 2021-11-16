أمير الكويت يفوّض ولي العهد بإصدار المراسيم الأميرية

بينها تعيين رئيس مجلس الوزراء

فوّض أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإصدار المراسيم الأميرية.

وذكرت الجريدة الرسمية أن التفويض يشمل بالاستعانة بولي العهد في تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.

وأصدر أمير الكويت أمس أمرًا يقضي بالاستعانة بولي العهد في ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية المنوطة به، بصفة مؤقتة.