الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي

قال النادي الأهلي الأول لكرة القدم، إن لاعب الفريق الكروي الأول محمد المجحد ، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة لأعضاء الفريق، الاثنين.

وجاء في إيضاح النادي: ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد المجحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث سيخضع إلى برنامج علاجي.