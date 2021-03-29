الأهلي: "المجحد" أصيب بفيروس كورونا.. وسيخضع إلى برنامج علاجي

قال النادي الأهلي الأول لكرة القدم، إن لاعب الفريق الكروي الأول محمد المجحد ، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة لأعضاء الفريق، الاثنين.
وجاء في إيضاح النادي: ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد المجحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث سيخضع إلى برنامج علاجي.
قال النادي الأهلي الأول لكرة القدم، إن لاعب الفريق الكروي الأول محمد المجحد ، أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بعد إجراء المسحات الطبية اللازمة لأعضاء الفريق، الاثنين.
وجاء في إيضاح النادي: ثبتت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها محمد المجحد لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، حيث سيخضع إلى برنامج علاجي.