"مدني القنفذة" يستنفر جهوده بـ 14 فرقة لمواجهة أمطار سبت الجارة

أغلق الطرق الخطرة بعدما طمرت السيول المزلقانات التي تمر بها

استنفر الدفاع المدني بالقنفذة جهوده مساء اليوم بـ 14 فرقة بكامل تجهيزاتها وإغلاق عددٍ من الطرق بسبت الجارة، التي تمر بها السيول حفاظًا على سلامة عابريها حتى لا يغامروا بأنفسهم وسط السيول، ولا تتكرر حوادث الغرق بتلك الأودية التي سبق أن راح ضحيتها عددٌ من المواطنين، خلال فترات متفاوتة، كان آخرها غرق سيارة قبل ثلاثه أسابيع كان بها ثلاثة أشخاص ومقيم حاول إنقاذهم نجا منهم شخصان وغرق آخرين.

ونجحت فرق الدفاع المدني مساء اليوم في الحفاظ على سلامة مرتادي الطرق بعد إغلاقها مبكرًا بأكثر من خمسة مواقع بعدما طمرت السيول المزلقانات التي تمر بها تلك الطرق، بمتابعة محافظ القنفذة فضا البقمي ومدير مدني القنفذة العقيد فهد النفيعي ووجود عددٍ من الضباط والأفراد بالميدان.