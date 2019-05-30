"السيسي" و"البرهان" يتوجهان إلى مكة لحضور القمتين "العربية والإسلامية"

الرئيس المصري ورئيس "العسكري السوداني" غادرا القاهرة والخرطوم صباحًا

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي متوجهًا إلى السعودية؛ للمشاركة في كل من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، اللتين ستُعقدان بمكة المكرمة على التوالي، اليوم وغدًا.

صرّح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية؛ مؤكدًا أن مشاركة الرئيس في القمتين العربية والإسلامية، تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

ووفق صحيفة "اليوم السابع"؛ فمن المقرر أن يلقي الرئيس كلمة بالقمة العربية الطارئة، تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة في هذا الإطار.

كما يتضمن برنامج الرئيس المصري عقد لقاءات ثنائية على هامش القمتين مع عدد من القادة العرب والمسلمين، تتناول التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق ذي صلة، تَوَجّه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان -على رأس وفد- إلى السعودية، صباح اليوم الخميس؛ للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية.

وقال المجلس العسكري في بيان: إن زيارة "البرهان" للسعودية، تأتي "تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمتين اللتين تستضيفهما المملكة بمكة المكرمة اليوم وغدًا".

وأوضح البيان أن من المنتظر أن يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش القمتين.