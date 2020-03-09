الهلال يجدد عقد الواكد.. ويستعد لضمك بمناورة

أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل تجديد عقد محمد الواكد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لعامين قادمين يبدأ بعد نهاية عقده الجاري.



ميدانياً واصل فريق الهلال تحضيراته لمواجهة فريق ضمك في الجولة 22 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المران بالجري حول الملعب ثم طبق الجهاز الفني تدريبات فنية وتكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.