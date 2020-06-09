اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17235

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.