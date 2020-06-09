اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17235

سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 12:12 PM

إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 17235

اليابان تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 17235 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 919 وفاة.

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اليابان فيروس كورونا الجديد

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