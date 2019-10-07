في يوم المعلم العالمي.. منصة "تبجيل المعلمين" خارج الخدمة!

توقف عن تقديم خدماته ومزاياه منذ أشهر

عبر عدد من المعلمين والمعلمات من مختلف مناطق المملكة عن خيبة أملهم بعد أن طال انتظارهم لمعاودة مركز خدمات المعلمين "تبجيل" إطلاق خدماته ومزاياه للمعلمين والمعلمات بالتزامن مع يومهم العالمي.

وقالوا إن مركز خدمات المعلمين "تبجيل" توقف عن تقديم خدماته ومزاياه للمعلمين والمعلمات منذ أشهر، وتم وضع عبارة "جار العمل على تحديث البوابة، وسيتم إطلاقها قريباً بحلة جديدة" في صفحته الرئيسية، إلا أنها لم تعد رغم طول مدة التوقف.





يذكر أن خدمات "تبجيل" التي أطلقت في يوم المعلم العام الماضي كانت تقدم الكثير من العروض والمزايا والتخفيضات للمعلمين والمعلمات في الكثير من المجالات تشمل الفنادق وإيجار السيارات ونحوه، إلا أنها توقفت فيما لايزال المعلمون والمعلمات في انتظار إطلاقها مجددًا.