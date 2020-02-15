مركز الملك سلمان يدشن مشروع دعم الفئات المحتاجة خلال الشتاء في لبنان

بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في العاصمة بيروت مشروع "دعم الفئات المحتاجة في لبنان خلال فصل الشتاء".

وقام المركز بالتعاون مع جمعية الغنى الخيرية بتوزيع حصص شتوية وبطانيات كبيرة على 685 عائلة بمنطقة طريق الجديدة في بيروت.

وسيتم خلال المشروع دعم 4000 عائلة في جميع المناطق اللبنانية من كل الفئات.