أمير الرياض بالنيابة يستقبل مدير ومنسوبي فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة

استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ماجد بن سليمان الحسين، وعددًا من منسوبي الفرع الذين قدّموا تقريرًا عن إطلاق مشروع خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لفروع الرئاسة بالرياض عام 1438 - 1439هـ.
وثمن أمير منطقة الرياض بالنيابة الجهود المبذولة في فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، ميدانيًّا وفكريًّا، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
قدّموا تقريرًا عن إطلاق مشروع خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني للفروع
استقبل أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض ماجد بن سليمان الحسين، وعددًا من منسوبي الفرع الذين قدّموا تقريرًا عن إطلاق مشروع خطة تطوير وتعزيز العمل الميداني لفروع الرئاسة بالرياض عام 1438 - 1439هـ.
وثمن أمير منطقة الرياض بالنيابة الجهود المبذولة في فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، ميدانيًّا وفكريًّا، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.