"صحة جازان" تغلق 3 مجمعات طبية و4 أقسام طوارئ مخالفة

إثر جولات رقابية وتفتيشية للكثير من المنشآت الصحية الخاصة

أغلقت صحة جازان عددًا من المجمعات الطبية بالمنطقة إثر جولات رقابية وتفتيشية للكثير من المنشآت الصحية الخاصة بالمنطقة.

وفي التفاصيل، رصدت إدارة الالتزام بصحة جازان عددًا من المخالفات بالمنشآت الصحية، تتمثل أبرزها في عدم وجود الحد الأدنى من الكوادر الطبية، وعدم تطبيق سياسات الفرز البصري.

وتم إغلاق ثلاثة مجمعات طبية، وأربعة أقسام للطوارئ، وأحالت اللجنة التفتيشية المخالفات إلى لجنة مخالفة المنشآت الصحية الخاصة لتطبيق العقوبة النظامية عليها.

وأوضحت صحة جازان أنه تم الإغلاق تحفظيًا حتى يتم تلافي جميع الملاحظات، مؤكدة أن هذا الإجراء وتنفيذه يأتي حرصًا على سلامة المستفيدين من الخدمات الصحية، ولضمان تطبيق الاشتراطات والأنظمة الصحية التي تضمن تقديم الخدمة الطبية بشكلٍ صحيح.