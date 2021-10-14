ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش بجدة

"التجارة": تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، أنه خلال جولاتنها الرقابية في مستودعات الإنارة بالوقوف على مستودعان بجدة تم ضبط 173 ألف إنارة و305 آلاف مقبس مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري واشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.

وأضافت الوزارة عبر حسابها في "تويتر": تم إغلاق المنشآت وحجز المنتجات واستدعاء المالكين لإكمال الإجراءات.