بلجيكا تسجل 205 حالات وفاة بكورونا

ارتفاع إجمالي الإصابات لـ23403 حالات

سجلت بلجيكا اليوم 205 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية، بأن عدد الوفيات بالفيروس يرتفع إلى 2240 حالة.

وذكرت أنها سجلت 1209 حالات إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 23403 حالات.