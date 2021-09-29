الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.

‏واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.