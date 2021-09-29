الاتحاد السعودي لكرة القدم يدشن الهوية الجديدة لـدوري الثانية لموسم 2021-2022

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.
واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.
دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الهوية الجديدة لـدوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 م، وذلك قبل انطلاقة مباراة النجوم ونظيره العربي في الجولة الأولى من الدوري.
واشتمل التدشين على تغيير هوية وشعار الدوري في حفل شهد حضور أعضاء اتحاد الكرة وعدد من الرياضيين.