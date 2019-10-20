"فورمولا إي".. فرق الجائزة الكبرى تستكمل مرحلة الاختبار بحلبة فالنسيا

سيقام في الدرعية التاريخية نوفمبر المقبل ضمن جولتين من الموسم السادس

كثّفت الفرق التي ستشارك في سباق السيارات المنتظر "فورمولا إي" الذي سيقام في الدرعية التاريخية يومي 22 و23 نوفمبر المقبل 2019 ضمن الجولتين الأولى والثانية من الموسم السادس لبطولة الجائزة الكبرى للفورمولا إي، استعداداته لخوض هذا التحدي الكبير في المملكة، حيث شاركت هذه الفرق والبالغ عددها 12 فريقاً في اختبار القيادة الذي أقيم على حلبة "ريكاردو تورمو" في فالنسيا الإسبانية في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري.



وواصلت الفرق المشاركة استعداداتها المكثفة للموسم الجديد الذي سيقام بالدرعية وسيشهد استمرار خاصيتين جديدتين Attack Mode وFan Boost بالإضافة إلى سيارات الجيل الثاني التي اختبرت في حلبة "ريكاردو تورمو" الذي يبلغ طولها 2.48 ميل بـ 14 منعطفاً متباعداً ومسافات مستقيمة طويلة، ما يمنح السائقين المجال لتجربة السرعة القصوى للسيارات، بعكس حلبة الدرعية التي تعد حلبة بالغة الصعوبة بمنعطفاتها الـ21 التي تمتد على مسافة 1.5 ميل.



من جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد نهاية اختبار القيادة في فالنسيا الإسبانية: "عند رؤيتي لقائمة الفرق المشاركة في اختبار القيادة بفالنسيا، شعرت بالحماسة لانطلاق الموسم الجديد في الدرعية، ففي العام الماضي استضافت الدرعية الجولة الأولى فقط، وهذا العام تستعد لاستضافة الجولة الأولى والثانية، وهذا يعكس النمو المتزايد في شعبية الفورمولا إي، ويدل على مكانة المملكة كمركز إقليمي لرياضات السيارات والرياضة ككل".



فيما قال سائق فريق دي اس تشيتاه، البرتغالي"أنطونيو فيليكس داكوستا" الفائز بالجولة الافتتاحية للموسم الماضي في الدرعية: "لدي فريق جديد وسيارة جديدة وكانت تجربتنا في فالنسيا رائعة وأنا متفائل جدًّا بهذا الموسم، ويسعدني أن نعود من جديد لنبدأ الموسم في الدرعية، لتجربة سيارة الـ DS E- TENSE FE20 في سباق فعلي وعلى أحد أفضل حلبات الموسم"، وأضاف: "في هذا الموسم ستحتضن الدرعية جولتين متتاليتين، وهو ما يعني ضعف النقاط للسائقين وضعف المتعة للجماهير، وقد كان شعورًا رائعًا عندما حصلت على المركز الأول في السباق الأول من الموسم الماضي، وأتمنى أن أكرر ذلك مجددًا".



وسيتوجه الاهتمام للمتسابق جان إيريك فيرين سائق فريق DS Techeetah والحائز على لقب البطولة في النسخة الخامسة محققًا إنجازًا تاريخيًّا كأول سائق يحقق لقبين متتالين في بطولة الجائزة الكبرى للفورمولا إي، وستكون أعين المتابعين والفرق المنافسة على جان إيريك وفريقه بالإضافة إلى فريقي Porsche وMercedes-Benz لمشاركتهما لأول مرة في منافسات الفورمولا إي.



يشار إلى أن هذا السباق يأتي ضمن فعاليات "موسم الدرعية" الذي سيقام في الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر ويتخلله العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية العالمية، حيث يقام لأول مرة نزال الدرعية التاريخي على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل بتاريخ 7 ديسمبر 2019، وكأس الدرعية للتنس التي تعد أول بطولة احترافية للتنس تقام في المملكة من 12 وحتى 14 ديسمبر 2019، ومهرجان الدرعية للفروسية الذي يشارك به أفضل فرسان العالم في الفترة 12 – 14 و19 – 21 ديسمبر 2019.



وستصاحب جميع هذا الفعاليات الرياضية مجموعة من الفعاليات الترفيهية العالمية التي يقدمها نخبة من نجوم الفن العالميين، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية التي سيستمتع بها الزوار من مختلف أنحاء العالم ليعيشوا تجربة خاصة لم يسبق لها مثيل، ولا سيما بعد إطلاق التأشيرة السياحية التي ستمنح الزوار من مختلف دول العالم فرصة الحضور والمشاركة في الفعاليات واستكشاف المملكة وما تملكه من تاريخ عريق وثقافة غنية وشعب مضياف، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa.



يذكر أن التذاكر الخاصة بسباقي الدرعية قد تم طرحها بأسعار تبدأ من 450 ريالاً لتذكرة اليوم الواحد التي تمنح حاملها صلاحية الدخول إلى Allianz E-Village والفعاليات الترفيهية العالمية المصاحبة في اليوم نفسه، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة المختلفة على جانب حلبة السباق، ويمكن للزوار توفير مبلغ 100 ريال عن طريق الحصول على تذكرة اليومين بسعر 800 ريال.



فيما تبلغ قيمة تذكرة الضيافة الفاخرة 2500 ريال لليوم الواحد وتشمل خدمة صف السيارات، منصات داخلية وخارجية فاخرة مطلة على حلبة السباق، جولات سياحية بمنطقة الطريف، أشهى وألذ المأكولات مع خدمة VIP، ومنطقة الدائرة الذهبية خلال الفعاليات الترفيهية العالمية، وسيحصل الزوار على فرصة توفير مبلغ ألف ريال في حال الحصول على تذكرة اليومين لهذه الفئة بقيمة 4000 ريال.



وتشمل تذكرة نادي Boss إيموشن لكبار الزوار وهي الفئة الثالثة من التذاكر على منطقة وصول ومغادرة خاصة، أشهى وألذ المأكولات لدرجة كبار الزوار، وصالة مميزة مطلة على السباق، وممشى خاص، إضافة إلى جولات في المرآب الخاص بالفرق والسيارات، مع صلاحيات لقاء السائقين، ويبلغ سعر هذه التذكرة 15000 ريال، فيما ستكون جميع تذاكر فعاليات وأنشطة موسم الدرعية متوفرة على الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa.