"الشريعة والأنظمة" تتفوق على كليات جامعة الطائف في مسابقة "النجم الثقافي"

٤٠ طالبًا وطالبة فازوا بجوائزها الفردية من بين ٣٢ ألف مشارك

تصدرت كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف، النتائج الجماعية لمسابقة النجم الثقافي، التي نفذتها عمادة شؤون الطلاب على مستوى الجامعة، وحصدت الكلية الجامعية بتربة على المركز الثاني، فيما فاز ٤٠ طالبًا وطالبة بالجوائز الفردية للمسابقة من بين ٣٢ ألف طالب وطالبة شاركوا فيها.

وفي التفاصيل، أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الطائف الدكتور بندر بن معيض البقمي، أن مسابقة النجم الثقافي هي مسابقة ثقافية إلكترونية هدفت إلى إثراء الجانب المعرفي والتوعوي في وقت واحد، وذلك من خلال أربعة مجالات، خصص لكل مجال منها أسبوع كامل تبدأ مساء يوم الأحد وتنتهي عند الساعة ١٢ ظهرًا من يوم الخميس.

وبيّن الدكتور "البقمي" أن مجالات المسابقة شملت: الأنظمة الجامعية، وممارسة النزاهة داخل الحرم الجامعي، والتوعية بأضرار المخدرات والتحذير منها (نبراس)، إضافة إلى المجال العلمي.

وأكد عميد شؤون الطلاب أن المنافسات بين كليات الجامعة كان كبيرًا، واستمر التنافس بينها إلى آخر اللحظات من المسابقة، لافتًا إلى أن تنظيم عمادة شؤون الطلاب للمسابقة يأتي في سياق جهودها للإسهام في بناء شخصية الطالب التربوية والفكرية والبدنية، وتنمية مهاراته الدراسية والإبداعية، وتقديم الخدمات المساندة لذلك.