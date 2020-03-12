ساعة واحدة وحسب الأقسام.. مستشفيات بالمملكة تغيّر مواعيد زيارة منوميها

دعت إلى الالتزام بالأوقات المخصصة ضمن إجراءات محددة لتجنب الازدحام

أعلن عدد من المستشفيات بمختلف مناطق المملكة، خلال اليومين الماضيين، تعديلات في مواعيد زيارة المرضى المنومين بها.

وحددت بعض المستشفيات ساعة واحدة للزيارة من الخامسة وحتى السادسة، فيما حددت مستشفيات أخرى ساعات مخصصة لزيارة كل قسم على حدة، وذلك ضمن الإجراءات المحددة؛ لتجنّب الازدحام في أقسام المستشفيات.

يشار إلى أن الإعلان عن التعديلات بدأ في أوقات متفاوتة؛ حيث طالبت المستشفيات الزوار بالالتزام بالمواعيد؛ حرصاً على السلامة وتجنباً للزحام.