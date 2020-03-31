فرنسا وألمانيا وبريطانيا تلتف على العقوبات الأمريكية لإيران

سلمت طهران معدات طبية.. وتدرس معاملات أخرى

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية اليوم (الثلاثاء)، أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية "انستكس" للمقايضة التجارية، التي تسمح بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24"، أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أجرت أول معاملة لها، ما سمح بتصدير معدات طبية من أوروبا إلى إيران، وهذه المعدات هي الآن في إيران.

وأضافت أن "انستكس" ستعمل على معاملات أخرى مع إيران.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث تواصل تطوير هذه الآلية، من دون إعطاء تفاصيل أخرى.