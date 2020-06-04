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رفع "8228" طنًّا من النفايات وإزالة "4972" م3 من الأنقاض

أمانة الشرقية تنفذ "848" جولة رقابية على المنشآت التجارية

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، "848" جولة رقابية، و"18" جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت والمراكز التجارية بالمنطقة، وذلك ضمن خطتها الدورية التي تقوم بها بشكل يومي في نطاق الحاضرة والمحافظات، والتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في كافة المنشآت التجارية.



وقالت الأمانة: هذه الجولات أسفرت عن إصدار "52" مخالفة على عدد من المنشآت التجارية؛ لمخالفتها التدابير الصحية والوقائية، و"33" مخالفة للأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول، و"14" مخالفة للتكدس في الأسواق التجارية، و"5" مخالفات للتكدّس في مساكن العمالة.



وفيما يتعلق بالإصحاح البيئي والنظافة، تم رفع "8228" طنًّا من النفايات، وإزالة "4972" مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، وغسل وتعقيم وتطهير "1130" موقعًا، باستخدام "198972" لترًا من المعقمات والمطهرات، بواسطة "491" من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، و"9723" بالنظافة.



وأكدت أمانة الشرقية أنها لن تتوانى عن العمل لتحقيق البيئة الآمنة للفرد والمجتمع، وتطبيق جميع البروتوكولات البلدية والصحية التي نصتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لرفع مستوى الوعي والسلامة في المنطقة، داعيةً للتعاون معها عن طريق مركز البلاغات "940"، والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى.