"آل الشيخ" يعتمد تنفيذ 21 مبنى في "الشرقية" واستكمال أخرى في عدة مناطق

ضمن خطة "التعليم" لمعالجة المشاريع المتعثرة

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تنفيذ (21) مبنى بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت (261.361.744) ريالًا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني.

كما وقع "آل الشيخ"، على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال عدد (27) مبنى بإدارات تعليم مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت (127.515.080) ريالًا، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.

وزير التعليم المنطقة الشرقية

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11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 04:38 PM

ضمن خطة "التعليم" لمعالجة المشاريع المتعثرة

"آل الشيخ" يعتمد تنفيذ 21 مبنى في "الشرقية" واستكمال أخرى في عدة مناطق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تنفيذ (21) مبنى بالمنطقة الشرقية بقيمة إجمالية بلغت (261.361.744) ريالًا، وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني.

كما وقع "آل الشيخ"، على محضري إسناد إلى شركة تطوير للمباني لاستكمال عدد (27) مبنى بإدارات تعليم مختلفة، بقيمة إجمالية بلغت (127.515.080) ريالًا، وذلك في إطار خطة الوزارة نحو سرعة معالجة المشاريع المتعثرة، والاستفادة منها وإعادة برمجة مشاريعها حسب السعة والطلب.

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