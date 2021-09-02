فلسطين تسجل 2886 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية.. نسبة التعافي بلغت 92,5%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و975 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 92,5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6,4%، ونسبة الوفيات 1,1% من مجمل الإصابات.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 06:20 PM

خلال الـ24 ساعة الماضية.. نسبة التعافي بلغت 92,5%

فلسطين تسجل 2886 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة، و2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و975 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 92,5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6,4%، ونسبة الوفيات 1,1% من مجمل الإصابات.

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فلسطين فيروس كورونا الجديد

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