"الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على محافظتي أضم وميسان

مصحوبة بنشاط في الرياح وانعدام في الرؤية تستمر حتى الـ8 مساء

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: (أضم، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.