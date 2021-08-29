"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مفخختَيْن أُطلقتا تجاه خميس مشيط

أكد إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة تجاه المدنيين

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة قوات التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

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29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443 11:53 PM

أكد إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة تجاه المدنيين

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن مفخختَيْن أُطلقتا تجاه خميس مشيط

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمَّرت طائرتَيْن مسيَّرتَيْن مفخختَيْن، أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكدت قيادة قوات التحالف إحباط محاولات الميليشيا الحوثية العدائية كافة تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

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