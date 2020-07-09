بالصور .. إقبال كبير على "ممشى" طريق الملك عبدالعزيز بدومة الجندل

روعي في تصميمه أفضل المعايير الهندسية ليضاف للمشروعات التي أنجزتها البلدية

في صور خصت لـ"سبق" لـ"ممشى" طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل، رصدت الصور فيه إقبالاً كبيرًا على الممشى الذي يعد أحد المشروعات الحيوية بالمحافظة، مواكبًا رؤية المملكة 2030، ومعززًا من جودة الحياة.

وكشفت "بلدية محافظة دومة الجندل" أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير الواجهة الغربية للمحافظة "ممشى" طريق الملك عبدالعزيز، وقد روعي في تصميمه أفضل المعايير الهندسية ليضاف إلى عدد من المشروعات التي أنجزتها البلدية في وقت قياسي.

من جانب آخر، أعرب رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده الأمين ولأمير منطقة الجوف ونائبه، على الدعم اللامحدود الذي يتلقاه القطاع البلدي ليتمكن من تنفيذ هذه المشروعات التي تخدم المواطنين، وبمتابعة من أمين منطقة الجوف.

وأشار: يشتمل المشروع على ممر مشاة بطول ٣٠٠٠ متر طولي في الاتجاهين وبعرض ٢٠ مترًا، يتخللها عدد من نوافير المياه، وكذلك أحواض لأشجار، ومقاعد للجلوس، وأعمدة إنارة تجميلية، ومظلات، ودورات مياه، ومسطحات خضراء، وأشكال جمالية، ومواقف للسيارات خدمةً للمتنزهين من داخل وخارج المنطقة.