"تعليم القصيم وعنيزة" تؤخران الدراسة ليوم غد والخميس للساعة التاسعة

بسبب موجة البرد القاسية المتوقعة لليومين المقبلين

أجلت إدارتا تعليم القصيم وعنيزة، موعد الدراسة ليوم غد ويوم الخميس، لتكون الساعة التاسعة بسبب موجة البرد المتوقعة، وخوفاً على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت "تعليم القصيم": إن "لتنبيه الهيئة العامة للأرصاد بقدوم موجة برد شديدة هذه الأيام؛ ولسلامة الجميع وجه المدير العام بإيقاف الاصطفاف الصباحي، وتأخير بداية الحصة الأولى بمدارس تعليم القصيم يومي الأربعاء والخميس 18/19 ـ 6 ـ 1441هـ إلى الساعة 9 صباحاً، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير".

من جانبه، قال "تعليم عنيزة": إنه "بناءً على التنبيه الصادر من الهيئة العامة للأرصاد، بموجة البرد الشديدة ليومي الأربعاء والخميس، وحرصاً على سلامة الجميع فقد وجّه مدير تعليم عنيزة بإيقاف الاصطفاف الصباحي وتأخير بداية الحصة الأولى في جميع المدارس إلى الساعة 9 صباحاً، مع استمرارية توقيت الانصراف".