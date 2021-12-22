المملكة تستعرض خطط التنسيق الإقليمي لمبادرات الشرق الأوسط الأخضر

خلال ترؤسها الاجتماع الثالث عشر للجنة الأرصاد الخليجية بدولة الإمارات

رأس الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، اليوم، بالإمارات الاجتماع الثالث عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بمجلس التعاون بدول الخليج العربي، بجناح مجلس التعاون بمعرض إكسبو 2020 بمدينة دبي بدولة الإمارات.

وناقش الاجتماع الخطط الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال الأرصاد الجوية والقانون الموحد للأرصاد الجوية لدول المجلس، وكذلك ربط شبكة رادارات الطقس بين دول الخليج.

وبحث الاجتماع مشروع الإحصاءات المناخية الخليجية وخدمات الأرصاد للملاحة الجوية، كما استعرض الوفد السعودي، برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام آليات التنسيق الإقليمي لمبادرة قمة الشرق الأوسط الأخضر المتعلقة بالأرصاد والمناخ.